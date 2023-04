Tortona città di giovani ballerini e che ballerini!

La BAD PANDAS CREW di Tortona sotto la guida dell’insegnate e coreografa Silvia Pastorello, ha partecipato a due concorsi indetti dalla OPES Danza, aggiudicandosi il secondo posto all’evento Resilienza di Genova il 12 Marzo e il Primo posto al Festival della Danza Milan Edition, il 26 marzo.

“OPES Settore Nazionale Danza” è un Ente riconosciuto dal CONI che coordina, promuove ed organizza tutte le discipline di Danza attraverso eventi didattici, sportivi e formativi.

Ecco i premi prestigiosi che si sono aggiudicati: borse di studio per il Groove camp Italy e per Montesilvano On Stage camp, di cui potranno usufruire per arricchire il loro percorso formativo.

L’ammissione diretta alla finale dell’ EUROPE STREET DANCE CUP il 3 giugno a Milano.

L’ammissione diretta all’ INTERNATIONAL EXCELLENT COMPETITION, finalissima che si svolgerà il 13 e 14 maggio a Cinecittà World – Roma.

Alessio Rizza, Lisa Cattaneo, Ilaria Menocci, Angelica Ferru, Martina Soncin, Lucrezia Braggion, Elena Cervini, Valentina Maggio, Virginia Insinna, Magdalena Barado, Federica Zanotti e Matilde Orazi sono i 12 ragazzi che formano la crew hip hop e che dopo soli 6 mesi di allenamento insieme, svolto presso la palestra Derthona Fitness di Tortona, hanno deciso di mettersi in gioco presentando una coreografia a tema Super Mario e ottenendo grandi risultati seppur dopo poco tempo.

Costanza, determinazione, coesione ed entusiasmo: sono i punti forti di questo gruppo che punta sempre più in alto e che, siamo certi, otterrà nel futuro grandi soddisfazioni.

E in attesa delle sfide più grandi, le due finali in primavera, li vedremo esibirsi alle manifestazioni della provincia, tra Tortona e Alessandria, dove porteranno la loro grinta e la loro grande passione.