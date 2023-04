Tornano le visite degli alunni delle scuole pontecuronesi alla biblioteca “S. Castelli”.

Superata la pandemia, le classi, accompagnate dai loro insegnanti, ogni lunedì, a turno, visitano le sale della biblioteca e, guidati dalla bibliotecaria Martina De Marchi Da Ros, cercano, sfogliano e scelgono liberamente un libro da leggere.

Promuovere la lettura fra i bambini e i ragazzi, in sinergia con la scuola, è uno degli scopi principali della Biblioteca, che ogni mercoledì pomeriggio organizza, sempre per i piccoli, laboratori di letture animate e giochi, collegati ai tanti libri per bimbi e per ragazzi, presenti in biblioteca.

Marialuisa Ricotti