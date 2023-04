Il Liceo Peano, in collaborazione con l’Istituto Confucio di Torino, ha svolto con grande successo un laboratorio di “Nodi cinesi”. Quest’attività rientra nell’ambito del corso extracurricolare di lingua cinese.

Si tratta di un’attività educativa, molto coinvolgente e divertente che aiuta a sviluppare la creatività e il pensiero logico. Gli studenti, sotto la guida delle insegnanti Liu Yiyi e Marilisa Guerra hanno creato, con delle piccole corde rosse, dei suggestivi nodi, secondo l’antica tradizione cinese.

Questa pratica, infatti, ha una lunga storia e un profondo significato culturale. E’ associata alla fortuna, alla prosperità, alla salute e alla pace. Ci sono centinaia di tipi di nodi cinesi e ognuno ha una propria storia e filosofia.

Oggi, la creazione dei nodi cinesi è ancora molto viva e popolare in Cina e continua ad essere apprezzata per la sua bellezza e per la sua simbologia.

Gli studenti, con grande impegno ed entusiasmo, si sono messi alla prova creando un suggestivo nodo della fortuna.

Il Liceo ospiterà un altro laboratorio riguardante la calligrafia cinese, una forma d’arte, anch’essa di lunga storia, usata per esprimere idee e pensieri, per descrivere la bellezza del mondo e celebrare la vita.