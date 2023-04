Tanta gente a Tortona, stamattina, martedì 25 aprile, per la celebrazione dell’Anniversario della Liberazione. La manifestazione, con protagonista il sindaco di Tortona Federico Chiodi, dopo la messa in Duomo ha avuto il suo momento clou in corso Leoniero presso il monumento ai Partigiani con la deposizione della corona d’alloro e i canti degli allievi della Civica Accademia “Perosi”.

La commemorazione ha visto l’intervento del Sindaco Federico Chiodi, del presidente ANPI Tortona Marco Balossino e del Presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona Pierluigi Rognoni mentre l’orazione ufficiale è stata affidata a Mariano Santaniello presidente ISRAL.

Al termine si è svolta la premiazione delle classi delle scuole partecipanti al concorso “La Costituzione oggi” con l’intervento dei componenti della giuria del premio Antonella Ferraris, Renato Balduzzi e Angelo Barco.

Di seguito altre immagini