Si è tenuta nei giorni scorsi a Milano la finale nazionale della 34a edizione del concorso FAST – I Giovani e le Scienze, bandito dall’Unione europea e rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni d’età. Sin dal 1989 la prestigiosa manifestazione seleziona i migliori giovani scienziati italiani, promuovendo e valorizzando le competenze e le potenzialità scientifiche e tecnologiche dei ragazzi, offrendo loro le più significative opportunità per confrontarsi, crescere e realizzarsi nella scienza e nelle sue applicazioni. In questo autorevole contesto scientifico gli allievi dell’IIS “G. Marconi” di Tortona (AL) si sono distinti per i brillanti risultati ottenuti con due team di studenti, accedendo prima alla finale nazionale composta da 33 progetti italiani ed internazionali e vincendo successivamente importanti premi, riconoscimenti e accreditamenti per competere alla fase di selezione europea.

Davide Lolla (2005), premiato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, vince il primo premio della categoria Chimica qualificandosi alla finale europea della competizione EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) che si terrà a Bruxelles nel mese di settembre. Il giovane studente di Chimica, Materiali e Biotecnologie, supportato dalla Prof.ssa Nadia Semino, ha presentato il progetto NutriBean+ in collaborazione con l’Università di Torino e l’I.S. Sobrero di Casale M.to. Il progetto, improntato sulla sostenibilità alimentare e gli aspetti nutraceutici di quattro varietà di cece e soia, è stato inoltre insignito di due ulteriori prestigiosi riconoscimenti: il Diploma di menzione speciale della Società Chimica Italiana per il miglior progetto nel campo delle discipline chimiche ed il Certificato di eccellenza internazionale USAID (The United States Agency for International Development). “Per questi ragazzi è un traguardo che esprime la loro passione, il loro impegno e la loro capacità di lavorare in squadra, un necessario requisito per la futura realizzazione professionale” afferma il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, in commento alle foto della premiazione via Twitter.

Entusiasmanti risultati anche per gli allievi Luca Cojocaru (2004), Lorenzo Ghiotto (2005) e Cristian Sacchi (2005), che si qualificano per rappresentare l’Italia alla Fiera internazionale di scienza, ingegneria e musica BUCA IMSEF programmata a Smirne nel prossimo autunno, dove competeranno a livello europeo nella speranza di essere insigniti di una medaglia d’oro o d’argento, come quella già vinta nella precedente edizione del concorso da Alessandra Milea, studentessa del medesimo Istituto Superiore tortonese. I tre allievi frequentanti rispettivamente gli indirizzi di Chimica, Materiali e Biotecnologie, Meccanica e Meccatronica ed Informatica e Telecomunicazioni, in collaborazione con l’Università di Pavia e seguiti dalle Prof.sse Nadia Semino e Floriana Lovera hanno presentato il progetto interdisciplinare EFO – Environmental Focus & Optimization, incentrato sul trattamento e l’analisi chimica delle acque reflue e sull’ottimizzazione ingegneristica dell’impianto, costruendo un prototipo sperimentale per la rilevazione della velocità di sedimentazione basato su Arduino e simulando il funzionamento di un segmento dell’impianto tramite PLC.

“La partecipazione al progetto è stata davvero stimolante” racconta Cristian Sacchi “in quanto mi ha permesso di conoscere, imparare e creare cose che, da solo, non avrei mai fatto. Per quanto riguarda la fiera, sono rimasto molto colpito dall’organizzazione e soprattutto dai progetti che noi partecipanti abbiamo creato e prodotto; noi giovani di tutto il mondo rappresentiamo il futuro e poter toccare con mano tutto ciò che siamo e saremo in grado di inventare è davvero meraviglioso. Ciò che però rimarrà indelebile nei nostri ricordi sono i legami che abbiamo stretto supportandoci, sopportandoci e lavorando fianco a fianco, rendendoci così complementari e imbattibili”.

Per il successo ottenuto nel concorso FAST, rientrante nel Programma di Valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, i quattro studenti verranno inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze, nella quale rientrano gli studenti che abbiano ottenuto la votazione di 100 e lode all’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore oppure risultino vincitori nelle competizioni nazionali e internazionali legate alle discipline di studio riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze.

Nel decennale dell’insediamento del Dirigente Scolastico Prof. Guido Rosso, l’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Tortona si conferma dunque polo di eccellenza per la valorizzazione del talento dei giovani e la promozione della scienza e della conoscenza. Proprio dalla città di Tortona è partito inoltre il 28 marzo il Festival Delle Conoscenze, organizzato dalla Fondazione Acos, nel corso del quale è stata presentata l’esperienza europea del FAST nell’ambito della conferenza “Scienza e tecnica – esperienze europee di giovani per i giovani”, presso il Teatro Civico, dove si è inoltre tenuto l’intervento del filosofo Stefano Zecchi: La bellezza principio di sviluppo e salvaguardia dell’ambiente e dello scienziato Luca Mercalli: La crisi climatica: conoscenza e soluzioni.