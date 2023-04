Il programma delle celebrazioni per il 25 aprile a Viguzzolo prevede, come di consueto, il ritrovo in Piazza della Libertà per seguire il corteo e le tappe previste con letture e musica. La celebrazione della Santa Messa sarà presso la Pieve romanica e l’orazione ufficiale quest’anno sarà tenuta dal Senatore Daniele Borioli.

Inoltre, nel pomeriggio, è stata organizzata insieme ai comuni

di Castelnuovo Scrivia e Pontecurone la Pedalata della Liberazione,

un breve percorso da condividere.