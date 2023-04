Domenica 30 aprile è in programma una nuova escursione della stagione inaugurata dal Comune di Diano Arentino lo scorso febbraio, alla scoperta della rete escursionistica recentemente riqualificata grazie al progetto GAL (Gruppo di Azione Locale).

Si partirà alle ore 9.00 da Diano Borello per saggiare ancora una volta alcuni tratti di sentiero resi nuovamente fruibili dalla pulizia realizzata dal Comune di Diano Arentino. Passando dal Monte Beronà, dove si salirà in maniera decisa su un bel sentiero poco battuto, ma molto caro a chi vive nella zona, ci si sposterà verso il Passo Grillarine, valico tra il Golfo Dianese e la valle Impero. Da qui la vista si apre sul capoluogo, Imperia, e arriva, nelle giornate più terse, ad abbracciare le vette piemontesi o addirittura francesi. Con deviazioni poco conosciute nella fitta e affascinante vegetazione, si passerà dalla splendida chiesa campestre di Sant’Antonino, le cui origini sono antichissime, per poter attraversare in seguito il centro storico di Diano Arentino. Attraverso le mulattiere e strade campestri tra gli ulivi appena ripristinate, si costeggeranno le case più a valle dell’abitato per tornare in breve a Diano Borello, affiancando la chiesa di San Michele Arcangelo, che custodisce un prezioso polittico del 1516 firmato da Antonio Brea.

Informazioni tecniche e logistiche:

Ritrovo: ore 09.00 a diano borello, nei pressi della chiesa di San Michele Arcangelo.

Distanza: 8 km circa – dislivello +/- 270 m – durata: 4 ore circa

Difficoltà: E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche e dotato di un equipaggiamento adeguato. Si consigliano: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua -almeno 1,5 litri- snac come frutta secca o cibo al sacco).

Iscrizione obbligatoria entro le ore 19.00 di sabato 29 aprile.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Informazioni ed iscrizioni: GAE Davide Fornaro +39 340 2440972