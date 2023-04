Domenica 23 aprile, alle 21, al Teatro Municipale di Casale Monferrato si esibisce la Monferrato Classic Orchestra, diretta da Claudio Büchler, in un programma straordinario, con la pianista Sabrina Lanzi interprete del famosissimo «Rach 3».

Nella prima parte sarà eseguito il Terzo concerto per pianoforte e orchestra di Sergej Vasil’evič Rachmaninov, una delle pagine più belle e celebri del repertorio per pianoforte e orchestra, noto anche con la dicitura «Rach 3», dopo il successo del film Shine del 1996, con protagonista Geoffrey Rush, interprete del pianista David Helfgott, ruolo che gli ha permesso di vincere un premio Oscar e un Golden Globe. Di Rachmaninov, musicista russo, naturalizzato americano, ricorre il 150° della nascita. Nacque il 1º aprile 1873. Morì ottanta anni fa a Beverly Hills, il 28 marzo 1943.

Nella seconda parte una suntuosa pagina sinfonica, la Quinta sinfonia di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Sabrina Lanzi è la prima pianista italiana che esegue uno dei progetti più ambiziosi e virtuosistici nel campo pianistico, l’opera integrale per pianoforte ed orchestra di Sergej Vasil’evič Rachmaninov.

Allieva di Marina Ambokadze, Alexis Weissemberg e Friedrich Gulda. Attiva come solista e camerista, collabora attivamente con la Philharmonische Camerata Berlin (Berliner Philharmoniker), il Quartetto dei Solisti dei Wiener Philharmoniker, La Camerata Israel Philharmonic Orchestra. Si è esibita alla Gewandhaus di Lipsia nella Grosser Saal come solista con orchestra. Viene ripetutamente invitata ad esibirsi numerose sale e festival in Italia e all’estero ed è direttore artistico della Monferrato Classic Orchestra (Orchestra della Città di Casale Monferrato) e di Monferrato Classic Festival. Svolge intensa attività didattica e numerosi suoi allievi ottengono riconoscimenti e premi in concorsi nazionali ed internazionali. Si esibisce con gli Archi della Scala, Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, Baden Baden Philharmonie, Chamber Orchestra Kiev, Orchestra Sinfonica della Radio e Televisione di Kiev e numerose altre in Italia e all’estero.

Nel giugno del 2015 Sabrina Lanzi è insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, per meriti artistici e professionali. Ha altresì ricevuto nel 2019 l’onorificenza della Città di Bollate (Milano), sua città natale. Vive da vent’anni a Vignale Monferrato.