Gli Amici della Musica di Tortona organizzano martedì 11 aprile alle ore 21.15 al Teatro Civico il concerto di Andrea Bacchetti al pianoforte dal titolo “Da Bach a Piero Chiambretti ­- quattro secoli di musica in Tv”.

Andrea Bacchetti, che è stato ospite fisso nei programmi TV di Chiambretti, ha voluto dedicare all’amico Piero questo concerto, in memoria della madre del noto conduttore televisivo, Felicita Chiambretti,recentemente scomparsa.

Nel programma vi saranno Preludi e fughe di Bach, Sonate di Scarlatti, una Fantasia di Mozart, brani di Claude Debussy e di George Gershwin.

Piero Chiambretti sarà presente al concerto quale ospite d’onore, per la sua attività di comunicatore anche della Grande Musica.

Andrea Bacchetti, più volte presente a Tortona, è stato un autentico enfant prodige, tanto da essere notato da figure come Herbert von Karajan, Nikita Magaloff e Luciano Serio. Si forma al Conservatorio di Genova, perfezionandosi con Franco Scala e in composizione con Luciano Serio. Ha debuttato a undici anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano e da allora è ospite fisso dei maggiori festival internazionali, dove viene invitato in qualità di solista, ma anche di camerista. Proficue sono le collaborazioni con Rocco Filippini, il Prazak Quartet, il Quatur Ysaye, il Sestetto Stradivari dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Uto Ughi e Antonella Ruggiero.

La discografia di Bacchetti è notevole e affronta i generi più disparati: da Bach, alla musica contemporanea d’autore, fino a qualche incursione in altri repertori.

È noto al grande pubblico per le sue numerosissime presenze televisive, iniziate in tenerissima età nelle trasmissioni di Mike Bongiorno come prodigio della tastiera e proseguite in tempi più recenti in qualità di pianista in celebri trasmissioni di Maurizio Costanzo e Piero Chiambretti.

L’ingresso è gratuito.

Si invitano gli interessati a prenotare presso la biglietteria del Teatro Civico, dal martedì al venerdì,dalle ore 16 alle ore 19

tel. 0131.864.488