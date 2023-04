Circa duemila studenti presenti in piazza Duomo a Voghera per promuovere e rappresentare i valori dello sport. Grande successo per l’iniziativa “Studenti in piazza – Lo sport può cambiare il mondo”, che si è svolta contemporaneamente anche nelle piazze di Tortona e Castelnuovo Scrivia. L’iniziativa è il risultato di un encomiabile lavoro nato dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, le società partner del progetto, Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo e Nuova Olympia Basket Voghera, e gli istituti scolastici del territorio.

Un grande evento, tappa fondamentale del progetto “PiantiAMO il futuro”, che ha visto la presentazione degli elaborati visivi, scenici, canori e vocali, realizzati dai ragazzi e dalle ragazze in previsione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace del 6 Aprile. La mattinata in piazza Duomo si è aperta con la lettura di un messaggio di ringraziamento da parte di uno studente. Il Vicesindaco e Assessore allo Sport Simona Virgilioha voluto sensibilizzare gli studenti sui valori dello sport. Per la Bertram Derthona è intervenuto l’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci, mentre per la Nuova Olympia Basket il Presidente Stefano Barbieri. In seguito si è tenuto l’intervento di Don Cristiano Orezzi, Parroco del Duomo e Direttore della diocesi pastorale giovanile.

Proseguendo, si sono alternate le rappresentanze degli istituti scolastici della città. le seguenti scuole, Istituto Superiore Maragliano-Calvi – Istituto Comprensivo Pertini – Istituto Comprensivo Dante – Scuola Paritaria ‘Santa Caterina’ – ODPF Istituto Santachiara Liceo sportivo e di Formazione professionale – Istituto Superiore Gallini – Liceo Statale ‘Galileo Galilei’ – Liceo Paritario ‘B. Pascal’ – Enaip Voghera – Centro di Formazione professionale – Istituto Paritario Sacra Famiglia, hanno realizzato elaborati e contribuito alla giornata. Da segnalare, inoltre, la presenza dei giocatori e delle giocatrici della prima squadra della Bertram Derthona e di coach Marco Ramondino, capo allenatore della Bertram Derthona.

“Vedere la piazza Duomo piena di studenti delle scuole ha rappresentato un motivo di grande orgoglio – sottolinea il Vicesindaco ed Assessore allo Sport Simona Virgilio -. Non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione per il successo di questo evento, volto a rimarcare i valori sportivi e a porre l’accento sui temi legati quali inclusione e parità di genere. E’ stato molto interessante e stimolante ascoltare i pensieri dei ragazzi, che hanno svolto un lavoro davvero encomiabile. Ringrazio la Bertram Derthona, gli istituti scolastici che hanno aderito e la Nuova Olympia Basket Voghera”.