Nella tarda mattinata, a seguito di un controllo di polizia stradale operato nella centralissima area pedonale di Via Vochieri da parte degli agenti della Polizia Locale nei confronti un conducente di un autoveicolo Audi con targa straniera, alla richiesta di esibizione dei documenti, lo stesso cercava di sottrarsi all’identificazione con atteggiamento ostruzionistico nei confronti dell’operatore di polizia, e dopo averlo spintonato riusciva a entrare all’interno dell’abitacolo del veicolo. A questo punto l’operatore di Polizia Locale si trovava davanti al veicolo, ma il conducente riprendeva la marcia travolgendolo, dileguandosi a velocità sostenuta in area pedonale verso piazzetta della Lega causando panico e rischiando di investire i numerosi astanti presenti nei pressi delle attività commerciali tra cui molti bambini. Venivano diramate le ricerche del veicolo alle altre forze di Polizia e Polizie Locali del circondario, nonché della provincia di Verbania.

“La polizia Locale” – dichiara il Comandante Vicario Alberto Bassani – “sta ora procedendo nei confronti del responsabile dei reati commessi grazie all’identificazione avvenuta tramite l’ausilio del personale della squadra mobile della Questura di Alessandria. L’agente di polizia infortunato attualmente si trova presso il pronto soccorso di Alessandria per le cure del caso in condizioni non gravi”.

“Il fatto è di una gravità inaudita e abbiamo rischiato che l’episodio finisse in tragedia” – dichiara il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante. – “Questo ci dà ancora maggiore forza nel perseguire i nostri obiettivi di rivedere la viabilità della nostra città, proteggendo gli alessandrini che vogliono vivere il centro e i numerosi esercizi commerciali di Alessandria. Come accade nella quasi totalità dei casi, chi delinque sul nostro territorio viene identificato prontamente. Ringrazio gli agenti di polizia municipale, tutti i colleghi delle polizie locali e delle Forze di Polizia per gli sforzi quotidianamente profusi nella loro attività di controllo del territorio. Auguro una pronta guarigione all’agente investito e ringrazio la prontezza della collega che ha reso più semplici le indagini”.