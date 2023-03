Importante riunione del Consiglio comunale, ieri sera, giovedì 16 marzo. Uno dei punti più importanti è stato illustrato dal vicesindaco Fabio Morreale (nella foto) e approvato all’unanimità dalla massima assise Tortonese.

Si tratta del piano di classificazione acustica comunale. In aula è stata effettuata una mappatura del livello sonoro e gli effetti sulle abitazioni e in generale sugli edifici cittadini a cui seguirà un apposito piano di contenimento. Tortona è nella classe 4 cioè con intensa attività umana e prevede un limite orario dalle ore 6 alle 22 in cui non deve essere superato il limite di 65 decibel e una fascia notturna (ore 22-6) con limite di 55 decibel.

Le strade oggetto di esame (cioè che superano i limiti) sono la strada statale 10 per Alessandria, via Emilia, via Arzani, largo Europa, piazza Roma, corso Cavour, strada statale 35 per Genova, corso Don Orione, strada prov. per Castelnuovo Scrivia, che registrano un passaggio di circa 3 milioni di vetture all’anno. Le possibili azioni si concretizzeranno con interventi strutturali con la sostituzione dell’asfalto con materiale fonoassorbente, barriere acustiche e modifiche al regolamento di viabilità che saranno effettuate su base pluriennale.