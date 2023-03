È ormai consolidato presso l’ambulatorio della Terapia del dolore dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato il trattamento della patologia dolorosa con l’uso dell’ozono.

L’Ozono è un gas caratterizzato da instabilità, non può essere conservato ma deve essere prodotto al momento del suo impiego e grazie alla generosità di una benefattrice (che desidera mantenere l’anonimato) il reparto di Terapia del dolore di Casale dispone oggi anche di un ozonizzatore.

Si utilizza come mezzo terapeutico nella cura di svariate patologie, dimostrando una buona efficacia clinica, e inoltre non presenta interazioni farmacologiche né effetti collaterali.

L’Ozono è in grado di trasformare le sostanze che producono infiammazione in modo tale che non possano più produrre dolore, favorendo il microcircolo e la nutrizione dei tessuti attraverso una miglior ossigenazione.

La Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale “Terapia del Dolore” è un servizio in grado di applicare procedure ad elevata complessità tecnica e gestionale a pazienti con sindromi dolorose complesse e progressivamente ingravescenti e disabilitanti. Questa struttura, diretta dal dott. Gian Piero Patrucco, con sede a Casale Monferrato, conta ambulatori sull’intero territorio dell’ASL AL, e si avvale di medici specialisti che operano nelle sedi ospedaliere e territoriali dei centri zona.

La Terapia del Dolore offre cure all’avanguardia per la gestione del dolore, a partire da una corretta diagnosi relativa all’origine della sintomatologia dolorosa che, associata alla conoscenza dei meccanismi che contribuiscono alla cronicizzazione del dolore, conduce alla terapia più efficace nei pazienti affetti dal sintomo o dalla ‘malattia dolore’.

Il ventaglio terapeutico offerto a risoluzione del problema dolore è molto ampio: dalle semplici procedure infiltrative radio ed ecoguidate si passa a procedure più complesse quali la radiofrequenza, la Pens, la crioterapia per i pazienti portatori di Pace Makers, sino all’impianto di dispositivi per la neuromodulazione spinale farmacologica ed elettrica.

Oltre all’ozonoterapia, da anni sia presso la struttura di Casale, sia presso gli ambulatori del Patria ad Alessandria e quello di Ovada viene proposto il servizio di Agopuntura, tecnica per la quale vi sono importanti evidenze scientifiche di successo terapeutico nel trattamento dei pazienti fibromialgici, sempre più numerosi.

Da pochissimi giorni inoltre presso il servizio di terapia del dolore dell’Ospedale di Novi è attivo l’ambulatorio per l’esecuzione delle onde d’urto.

Alle prestazioni di terapia del dolore si accede con l’impegnativa del Medico di famiglia prenotando la visita al CUP regionale al numero verde 800000500.