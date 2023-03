È stato presentato all’Ambasciata d’Italia a Parigi, in anteprima internazionale, il cortometraggio del marchio Borsalino “Tornando a casa“ . Di fronte a una platea di Autorità e cittadini francesi, l’Ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e Philippe Camperio, nonché lo sceneggiatore Giacomo Santucci e regista Joseph Cardo, hanno più volte citato la storia di Giuseppe Borsalino e della sua azienda. In più passaggi si è fatto il nome di Alessandria, ringraziando l’Amministrazione Comunale, rappresentata dalla Vice Sindaco Marica Barrera, di essere presente per questo evento così particolare e importante per un brand ormai di rilievo mondiale. “Giorni fa – dice Marica Barrera – leggevo che l’ultima volta che Alessandria è stata a Parigi per un evento di questo tipo era rappresentata da Umberto Eco, invitato a tenere una lezione alla Sorbona“.

“Sono passati un po’ di anni da allora – prosegue Barrera – e ringrazio Borsalino per l’invito perché l’evento ha rappresentato per la Città e per l’Amministrazione che la governa attualmente la possibilità di riallacciare i fili con Parigi e la Francia, dando la possibilità di raccontare il cammino che da qualche mese abbiamo intrapreso verso la ricerca di un’identità culturale e condivisa che, partendo dai nostri capisaldi, renda la Città e il nostro territorio riconoscibile e meta di un turismo capace di apprezzare le nostre peculiarità. Il marchio Borsalino rappresenta l’eccellenza dell’Italia nel mondo e il suo nome è indissolubilmente legato ad Alessandria, non solo perché qui si continuano a produrre cappelli esattamente come accadeva oltre un secolo fa, ma anche perché le tracce di Borsalino sono ovunque in Città, e la firma di queste tracce è quella dei migliori architetti del Novecento“.

Il legame di Borsalino con Parigi e la Francia è testimoniato dal Grand Prix vinto durante l’Esposition Universelle del 1900, un importante attestato di qualità che diffuse la fama del marchio in tutto il mondo.

“Già il titolo del cortometraggio,’Tornando a casa’ – conclude Marica Barrera – è ricco di suggestioni, con uno sguardo al passato ma anche una visione verso il futuro. Un’interpretazione, quella di Caterina Murino, davvero intensa e coinvolgente. La casa Borsalino è, oggi più che mai, la Città del cappello, Alessandria. Oggi il cortometraggio sarà presentato nella ‘sua’ Città, e mi auguro che gli alessandrini si sentano orgogliosi, come me, di questo lancio del brand a livello internazionale” .