Un evento aggregativo che andrà a coinvolgere le scuole del territorio per promuovere lo sport e riflettere su tematiche legate all’ambiente e all’inclusione. “Studenti in piazza – lo sport può cambiare il mondo” è l’iniziativa organizzata da Associazione Sportiva Derthona Basket, Asd Nuova Olympia Basket Voghera e Bcc Castelnuovo Scrivia, che si terrà Lunedì 3 Aprile, a partire dalle ore 10:00 in piazza Duomo. L’evento di aggregazione studentesca, patrocinato dai Comuni di Voghera, Tortona e Castelnuovo Scrivia, si svolgerà contemporaneamente nelle principali piazze delle tre città.

Migliaia di ragazzi si troveranno per condividere il loro messaggio sui valori dello sport, insieme alle autorità locali, ai dirigenti della Bertram Derthona Basket, agli allenatori e agli atleti della prima squadra. All’evento parteciperanno anche alcune atlete della Bcc Castelnuovo Scrivia, neovincitrici della Coppa Italia nella categoria A2, e la Nuova Olympia Basket Voghera. La mattinata di festa si svolgerà a ritmo di musica, e in chiusura è previsto un simpatico gadget e una sorpresa per tutti i presenti.

Le scuole aderenti all’iniziativa sviluppano il progetto nelle proprie sedi per poi presentarlo in occasione della giornata dell’evento, che sarà proiettato verso il 6 Aprile, la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. Il Derthona Basket, da sempre attento e sensibile alle tematiche sociali, con riferimento alla stagione sportiva 2022/2023, ha ripreso il progetto “Piantiamo il futuro”, il contenitore spazio-temporale all’interno del quale le scuole del territorio, con la collaborazione delle società di pallacanestro, realizzano iniziative didattiche ed educative sui temi di “Agenda 2030”.

“L’ottima organizzazione dimostrata dalle società di pallacanestro e la sinergia in essere con le scuole del territorio hanno permesso di realizzare un’ulteriore tappa di un progetto importante; i valori sportivi sono sinonimo di impegno, passione e dedizione – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. Ringrazio l’assessorato allo sport, il Derthona Basket, la Nuova Olympia e la BCC Castelnuovo Scrivia”.

“Siamo alla vigilia di un evento di grande spessore per la Città di Voghera e per il territorio – sottolinea il Vicesindaco ed Assessore allo Sport Simona Virgilio -. Il tema “Lo Sport può cambiare il mondo” vuole sensibilizzare sul valore dello sport nell’ambito della promozione del cambiamento sociale, della cultura di genere e della pace tra i popoli. Parliamo di “PiantiAMO il Futuro”, un progetto ambizioso che coinvolge in piazza Duomo gli studenti in un’esperienza di cooperazione unica sul territorio, avviata prima della pandemia. Come Amministrazione Comunale, manteniamo alta la concentrazione e attenzione sulle iniziative che promuovono lo sport come simbolo di benessere psico-fisico, aggregazione, cooperazione, inclusione, educazione e formazione”.