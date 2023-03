«L’area scelta per la realizzazione del nuovo ospedale di Alessandria non è esondabile: la classificazione è definita dallo studio di Autorità di Bacino del 2022. Inoltre sono previsti studi e interventi per mettere la zona ulteriormente in sicurezza». L’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti smentisce le dichiarazioni del dirigente comunale di Alessandria emerse ieri mattina, giovedì, durante la Commissione territorio. L’area indicata è edificabile, come evidenziano le relazioni dei tecnici regionali. L’Assessore garantisce che prima di candidare quell’area sono state fatte tutte le verifiche e che in altre occasioni, come nel caso della scelta della zona dell’aeroporto, nessuno si è tirato indietro a esprimere contrarietà.

I documenti elaborati dal settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte, con il benestare dell’Autorità di Bacino, mostrano fasce definite e delimitate, pertanto – continua l’Assessore – il nuovo ospedale si può costruire, senza alcun vincolo, ovviamente a fronte di uno studio approfondito sulla sicurezza idraulica.

Durante la Commissione è stato tirato in causa anche il “capitolo alluvione” ma, continua l’Assessore, solo una piccola parte venne coinvolta dalle alluvioni del 1994 e nella relazione dei tecnici non rientra nell’area identificata per la costruzione del nuovo nosocomio.