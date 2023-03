Nel pomeriggio di sabato scorso è stato tratto in arresto G.M. un senegalese di 33 anni, residente a Sanremo per aver commesso delle violazioni durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali con permanenza notturna in abitazione.

Gli operatori della squadra volante del Commissariato di Sanremo effettuando dei controlli presso l’abitazione dell’uomo sottoposto alla misura, in più occasioni, non lo hanno trovato.

Date le varie violazioni, l’Ufficio di Sorveglianza di Genova disponeva la sospensione della misura alternativa e il ripristino della detenzione in carcere.

Pertanto gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo nel pomeriggio di sabato si davano immediatamente alla ricerca dell’uomo e nel corso della giornata stessa lo rintracciavano e lo conducevano presso l’istituto di reclusione di”Valle Armea” a Sanremo.