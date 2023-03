Il Questore di Imperia in data odierna ha disposto la sospensione per 10 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un noto locale notturno con sede nella via San Francesco, notificato al titolare nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato di Sanremo.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica stante le continue frequentazioni non occasionali da parte di avventori, sia stranieri che italiani, con numerosi pregiudizi penali nonché dediti ad attività illecite.

Più volte il locale è stato oggetto di controlli da parte del personale del Commissariato di Sanremo insieme alla Polizia Locale della città dei fiori che ha elevato varie sanzioni amministrative al titolare per alcune infrazioni riscontrate.

Tra le persone identificate nel locale, nel corso degli ultimi mesi, più volte sono stati controllati dei pregiudicati, soggetti sottoposti ad avvisi orali e in una occasione un soggetto ricercato per un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Milano, per dover scontare oltre due anni di carcere.