Sanremo i carabinieri arrestano un ventenne per resistenza a pubblico ufficiale

Nella serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di venti anni per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e peraltro sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato notato dai Carabinieri mentre si aggirava nelle vie del centro della città delle palme in evidente stato di agitazione, disturbando alcuni passanti e danneggiando alcune suppellettili. A nulla sono valsi i diversi tentativi dei militari di riportare il ragazzo alla ragione e quindi è stato tratto in arresto.

Dopo le formalità di rito il giovane è stato accompagnato agli arresti presso il proprio domicilio, in attesa del rito per direttissima che si terrà questa mattina. Lo stesso dovrà rispondere dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, reati aggravati dal fatto di essere stati commessi durante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Nell’arco della stessa nottata, i Carabinieri della Stazione di Taggia hanno denunciato in stato di libertà una donna di quaranta anni per resistenza, oltraggio ed ubriachezza. A Ventimiglia, invece, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un giovane somalo richiedente asilo di ventuno anni per porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere. Quest’ultimo, notato a tarda ora in atteggiamento sospetto mentre si aggirava nelle vie del centro della cittadina intemelia, è stato perquisito e trovato in possesso di due cutter e due cacciaviti ed una pinza.