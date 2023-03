Sabato 11 marzo prenderanno il via gli “OPEN DAY – CALCIO FEMMINILE GIOVANILE”. L’iniziativa è stata realizzata da ASD Dertona Calcio Giovanile, ASD Derthona Fbc 1908 e ASD S.G. Derthona, con il patrocinio del Comune di Tortona, al fine di promuovere il calcio femminile giovanile sul territorio.

Le associazioni sportive calcistiche cittadine – nell’ambito del progetto di riunificazione del calcio giovanile a Tortona –

organizzeranno, nei prossimi mesi, una serie di eventi dedicati a bambine e ragazze per avviarle all’attività e appassionarle al calcio e allo sport in generale.

In base al numero di adesioni e all'età delle piccole atlete, si programmerà l’inserimento e la crescita delle praticanti nella scuola calcio femminile. L’obiettivo è quello di poter iscrivere ai campionati calcistici pre-agonistici della stagione 2023/24 formazioni interamente “rosa”.

Nel corso degli OPEN DAY, autorizzati dal SGS Regionale della FIGC, saranno organizzate, da istruttori in possesso del patentino UEFA C, attività ludico-sportive, giochi e brevi esercizi per dare la possibilità alle piccole di misurare le proprie abilità.

Gli eventi sono aperti a tutte le bambine e le ragazze dai 5 ai 13 anni non ancora tesserate FIGC e si svolgeranno al sabato mattina nei giorni 11 marzo 2023, 1 aprile 2023, 15 aprile 2023, 29 aprile 2023, 6 maggio 2023 e 13 maggio 2023 al campo sportivo E. Cucchi di via Silvio Ferrari 12 a Tortona. Le attività avranno inizio alle ore 10.00 e termineranno alle ore 12.00. E’ richiesto il certificato medico non agonistico. L’ingresso al campo sportivo sarà consentito dalle ore 10 attraverso il desk di accoglienza.