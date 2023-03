Nel 2023 cade il centenario della morte della scrittrice Katherine Mansfield. Mercoledì 8 marzo alle ore 17 presso il Museo Civico di Sanremo, il Club per l’UNESCO di Sanremo celebrerà la Giornata Internazionale della Donna con una conferenza in ricordo della celebre scrittrice neozelandese, che trascorse l’inverno 1919-1920 nella Riviera Ligure di Ponente, soggiornando dapprima a Sanremo e, per un periodo più lungo, a Ospedaletti nella “casetta Deerholm”

RITRATTO DI K.M.: LA DONNA DEGLI ANTIPODI

Interverranno Loretta Marchi e Donatella Cataldo

Letture di Ersilia Ferrante

Musiche della violoncellista Julia Sanna