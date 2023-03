Sarà dedicato ai DSD – Disturbi della Differenziazione Sessuale l’incontro organizzato dal Centro Bosio per le Patologie Digestive Pediatriche dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria in programma per sabato 1° aprile.

Una giornata che vedrà in qualità di responsabile scientifico Alessio Pini Prato, Direttore della Chirurgia Pediatrica dell’AO AL, e che si soffermerà sui molti aspetti dei DSD, dalle novità in campo endocrinologo e genetico allo studio di alcuni casi clinici, passando dagli aspetti giuridici fino alle proposte per le attività future.

Nello specifico, il programma prevede nel Salone di rappresentanza di Via Venezia, 16 l’apertura dei lavori alle ore 9,00, con il saluto della Direzione generale. Si proseguirà con l’intervento di Silvano Bertelloni, del Dipartimento di Pediatria AOU Pisana che tratterà Aggiornamento sulle novità endocrinologiche e genetiche nella diagnosi dei DSD, e la discussione di due casi clinici.

Giacomo Cardaci, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, tratterà poi La condizione giuridica della persona DSD: profili comparatistici nell’Unione europea e prospettive di tutela in Italia e, dopo due ulteriori casi clinici, sarà la volta di Federico Baronio del Dipartimento Ospedale della Donna e del Bambino IRCSS AOU di Bologna Policlinico S. Orsola parlare dei Risultati della mini-survey it-DSD study group.

Nel pomeriggio gli Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8: Chapter 10. Intersex saranno al centro della relazione di Massimo Di Grazia della Chirurgia Pediatrica Ospedale Infermi di Rimini, mentre Arianna Lesma dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano tratterà La transizione dei pazienti DSD.

La giornata si concluderà con le proposte per un successivo incontro it-DSD, le attività future e la conclusione dei lavori.

«Quando ci hanno proposto di ospitare ad Alessandria il primo incontro del gruppo it-DSD dopo la pandemia – ha spiegato il dottor Alessio Pini Prato – ne sono stato orgoglioso e ne ho sostenuto l’organizzazione e il coordinamento con gioia. Questi gli eventi che stimolano, infatti, a eccellere e mantenere gli standards massimi su argomenti complessi e articolati come quelli inerenti i disturbi della differenziazione sessuale».