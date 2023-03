Nella settimana dal 27 febbraio al 5 marzo una rappresentanza di 15 ragazzi delle classi quinte del Liceo Peano, selezionati tramite un concorso interno, si è recata a Cracovia insieme all’associazione “Treno della Memoria” con l’obiettivo di ripercorrere i luoghi in cui si è consumata la tragedia della Shoah.

Nei giorni di permanenza in Polonia abbiamo visitato il quartiere ebraico, il ghetto e i campi di lavoro e di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Durante l’assemblea generale, insieme ad altri studenti provenienti da tutta Italia, abbiamo dialogato con Lidia Maksimovic, deportata ad Auschwitz a soli 3 anni. Descrivere le emozioni e i sentimenti provati in queste giornate risulta difficile, quasi impossibile: vedere con i nostri occhi la devastazione e il dolore di quei luoghi ha senza dubbio accresciuto la nostra consapevolezza ma ci ha anche messo a dura prova.

Come ci hanno spiegato dli educatori che ci hanno guidato, tuttavia, il vero “Treno della memoria” inizia ora, una volta tornati a Tortona. Il nostro compito da ora in avanti sarà quello di portare la nostra testimonianza nella speranza che tutto questo non sia mai dimenticato perché come ci

insegna il motto dell’associazione: “Chi salva una vita salva il mondo intero. Cominciate col salvare la vostra vita, cominciate da qui. Cominciate dal non distogliere lo sguardo, dall’amico in difficoltà Cominciate ad amare, cominciate ad amarvi che di odio ce n’è un po’ troppo e dobbiamo esserne stufi”.

Luigia Semino 5ACL