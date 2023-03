A Tortona si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione della “Madama Butterfly” l’opera di Giacomo Puccini che sarà in scena al Teatro Civico sabato 18 marzo alle ore 21 diretta dal maestro Umberto Battegazzore con la Compagnia Lirica “Tenuta Cravina”.

Lo spettacolo organizzato dall’associazione Lyricum di Alessandria con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio Alessandria, Fondazione Slala, Alexala, FAI Giovani delegazione di Tortona e patrocinata dal Comune sarà anche l’occasione per per ricordare il tenore tortonese Giuseppe Campora a cento anni dalla nascita.

I biglietti sono già disponibili presso il Teatro Civico (tel. 0131864488). Alla presentazione era presente lo staff guidato dal maestro Battegazzore, il Sindaco Federico Chiodi, l’assessore alla cultura Fabio Morreale e il Presidente della Fondazione CR Alessandria Luciano Mariano; Battegazzore ha ricordato come lo scopo di questa iniziativa e dell’associazione Lyricum sia quella di riportare “la musica a pervadere le piazze e le strade, una musica che dà anima alle storie degli uomini, una musica che rigenera il tempo e gli spazi. Ma tutto sembra indicare che stiamo allontanandoci da una sorta di grammatica della musica, così radicata nella nostra tradizione e ora relegata a un’occasione sprecata. Ormai solo qualche istituzione illuminata ha interesse nel far conoscere e condividere un tesoro scritto nel nostro DNA, che tutti vogliono difendere ma che pochi vogliono ascoltare. La Madama Butterfly è un’opera che mette in scena temi trasversali e comuni: il riconoscimento e l’abbandono, l’incontro tra culture, l’attesa e la disperazione, l’amore e il perdono, la responsabilità e la speranza”.