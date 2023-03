Si inaugura il 10 marzo la 74° Mostra regionale di San Giuseppe, rassegna dell’industria, commercio, artigianato, agricoltura e tempo libero, a Casale Monferrato.

Come da tradizione, l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese sarà presente con uno spazio espositivo, in cui si racconteranno le attività dell’ente ed i progetti in corso, attraverso immagini. In particolare sarà dato spazio al progetto VIVERE IL PO A CASALE MONFERRATO, che ha visto il partenariato tra Ente-Parco, Comune di Casale e Fondazione Compagnia di San Paolo, quale maggior sostenitore.

La mostra si terrà al Polo Fieristico Riccardo Coppo, in Piazza d’Armi a Casale Monferrato.

Ingresso gratuito.

Orari:

Feriali: dalle ore 18:00 alle ore 23:00

Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 23:00

Domenica 12: dalle ore 11:00 alle ore 23:00

Domenica 19: dalle ore 11:00 alle ore 22:00

La mostra chiuderà il 19 marzo.

Maggiori informazioni: https://www.mostrasangiuseppe.it