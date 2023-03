Maurilio nasce a Solero Seminarista consegue i voti sacerdotali Proseguirà gli studi per mietere più lauree nei vari Atenei della Penisola dedicandosi all’insegnamento

Maurilio, undicenne, s’iscrive al Seminario di Alessandria; in seguito acquisisce la maturità classica presso il liceo Giovanni Plana, quindi è a Roma per gli studi teologici nella Pontificia Università Gregoriana, discutendo la tesi sulla figura di Romolo Murri e il Modernismo personaggio di rilievo, molto vicino ai dipendenti delle fabbriche, ottenendo il massimo riconoscimento per gli studi in Teologia,

La consacrazione sacerdotale gli apre le porte per volare a Roma, laddove si svolgono i lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II, un’esperienza certamente interessante, a volte, espressa dal nostro professore durante lo svolgimento delle sue dissertazioni.

Ritornato in Alessandria s’impegna alla cura delle anime per un certo periodo, poi è diretto a Parigi per studiare Sociologia Religiosa, con il giurista Gabriel Le Bras, professore di Diritto all’università della Capitale francese, titolare della docenza di Storia del Diritto Canonico.

Ritornato in Alessandria cura la sua missione religiosa nella Comunità di San Paolo ottenendo, nel contempo, la laurea in Lettere a Torino: qui sale in cattedra con la mansione d’educare la Storia Moderna, inglobata nella Facoltà di Scienze Politiche.

È il 1980 quando è incaricato all’insegnamento di Storia Contemporanea alla Facoltà di Magistero a Padova, sezione staccata dell’Ateneo Veronese, quindi è nel capoluogo piemontese per indottrinare gli allievi sul Pensiero Politico Contemporaneo.

I lavori editoriali usciti dalla sua mente sono numerosi, molti trattano della nostra città in periodi difficili, con testi davvero impegnativi, fin quando il Comitato Scientifico gli affida l’impegnativo mandato di seguire i lavori de: Dizionario del Movimento Cattolico in Italia.

Il resto è storia dei nostri giorni.

Franco Montaldo