È stata una augurata ieri presso la Biblioteca civica di Tortona “Tommaso De Ocheda” in via ammiraglio Mirabello la mostra di pittura “Chiamale emozioni“ con opere esposte di Clara Dalmasso, Silvana Bertelegni e Maurizia Assanelli dove le tre autrici hanno presentato una rassegna di alcune delle loro opere, peraltro tutte molto apprezzate dal folto pubblico presente all’ inaugurazione fra cui il vicesindaco e assessore alla cultura Fabio Morreale e il dirigente degli istituti civici culturali Manuela Marini.

Silvana Bertelegni vive e lavora a Rivanazzano e la qualità che più stupisce nelle sue opere è la sua curiosità della vita, particolarità questa che la spinge continuamente a rimettersi in gioco e a superare gli stretti confini di una pittura prettamente tradizionale con temi a volte esoterici anche se le opere proposte a Tortona sono di natura diversa e pur essendo più semplicistiche nella tecnica trasmettono ugualmente un loro messaggio.

Maurizia Assanelli invece è nata a Genova dove ha frequentato per un biennio l’Accademia delle belle arti docente nella scuola statale a contribuito alla scrittura di numerosi articoli per giornale e riviste. È socia del circolo pittura vogherese e la sua pittura si distingue soprattutto per il colore usato nei paesaggi dai toni molti carichi e forse proprio per questo molto coinvolgenti dove chiunque vorrebbe perdersi. Ricordano a tratti quelli presenti nel film “Aldilà dei sogni” del 1998 con Robin Willkimas.

Clara Dalmasso infine abita a Rivanazzano e le sue opere sono soprattutto figurative e seppur con una tecnica più dolce ricordano quelle dei pittori veristi in quanto colgono l’attimo nella vita delle persone che raffigura.

La mostra rimarrà aperta fino al 26 marzo da lunedì a venerdì dalle nove alle 18 e sabato e domenica dalle 16 alle 19.