In data 16 febbraio l’Amministrazione Comunale ha deliberato l’apertura del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale in Acqui Terme. Dall’ 8 marzo al 28 aprile sarà pertanto possibile presentare domanda per essere inseriti nella relativa graduatoria.

Il bando è riservato ai cittadini residenti da almeno cinque anni o che prestano la loro attività lavorativa da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, nei Comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mombaldone, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d’Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.

Oltre al requisito della residenza occorre che il richiedente e i componenti del nucleo possiedano i seguenti ulteriori requisiti:

non siano titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare (..) salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell’esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente; non abbiano avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno; non siano assegnatari di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale; non abbiano ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione; non siano occupanti senza titolo di alloggio di edilizia sociale; non siano stati dichiarati decaduti dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda; siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE incorso di validità), non superiore a euro 23.623,13(…)e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 2.

La compilazione dell’istanza potrà avvenire, previo appuntamento (telefono 0144-770257 mail: assistenza@comune.acquiterme.al.it) o presso l’Ufficio Politiche Sociali sito al piano terra dell’ex Tribunale in Piazza San Guido 2 oppure direttamente presso gli sportelli ATC in Alessandria.