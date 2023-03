Per oltre 2 mesi a Novi Ligure si sono susseguiti numerosi incontri di coalizione sul tema elezioni comunali di maggio, ai quali hanno sempre partecipato esponenti dei 3 partiti di centro destra a livello locale e provinciale.

Sin da subito abbiamo accettato tutte le proposte arrivate da Fratelli d’Italia sulle candidature di consiglieri a noi scomode ma anche riguardo a tutte le proposte di candidatura a sindaco che si sono susseguite. Non abbiamo mai messo in discussione e ostacolato nessuno dei molti nominativi che di settimana in settimana arrivava ai tavoli delle trattative.

L’ultima candidatura che avrebbe messo tutti d’accordo è stata quella di Diego Accili, già vicesindaco dell’amministrazione Cabella, persona capace, intelligente e che avrebbe sicuramente contrastato una sinistra che auspichiamo di non vedere tornare al Governo di Novi Ligure: sarebbe un vero processo di restaurazione.

Proprio mentre si stava ragionando e confermando il nome di Accili, da parte dei nostri alleati di centro destra veniva proposta un’altra figura, facendo ritornare al punto di partenza tutte le trattative.

Pertanto, dopo l’ennesima riunione con i nostri iscritti, si è deciso di non perdere più tempo e proseguire con la candidatura di Giacomo Perocchio: trentenne di grande valore e già solida esperienza politica, assolutamente all’altezza di ricoprire un ruolo importante e prestigioso come quello di sindaco di Novi Ligure.

E’ stata una decisione sofferta, ma sinceramente non potevamo più attendere le decisioni altrui con continui cambiamenti, e senza una logica di contrasto alla sinistra novese.

A 57 giorni dal voto siamo consapevoli di aver fatto la scelta migliore, dettata in primis da una coerenza che da sempre ci contraddistingue. Siamo certi che gli elettori novesi sapranno tenerne conto.

on. Lino Pettazzi

Segretario Provinciale Lega