Con il bando del Fondo Sociale Europeo “Formare per Occupare” Regione Liguria e Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Imperia La Spezia Savona promuovono una importante iniziativa legata al progetto “Obiettivo Lavoro” destinato a disoccupati senza limiti di età con il vincolo occupazionale minimo del 60 per cento di coloro che completeranno il percorso formativo. Il Bando a sportello ha l’obiettivo di colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro, vincolando gli enti di formazione a sottoscrivere preventivamente accordi specifici con le aziende che si impegnino ad assumere gli allievi che porteranno a termine i corsi di formazione. Questo tipo di strategia nella precedente programmazione ha fornito ottimi risultati ed ora Regione e Camera di Commercio intendono proseguire su questa strada.

Le modalità del Bando “Formare per Occupare” sono state illustrate a imprese e associazioni venerdì 17 marzo presso la Sala Multimediale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria “ a Imperia dal presidente Enrico Lupi e dall’ assessore regionale alla formazione Marco Scajola.

<Una grande opportunità per la crescita del nostro territorio, grazie ad uno stanziamento di Regione Liguria di 5 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), per il bando “Formare per occupare”. Questa misura è finalizzata ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, perché in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia delle imprese che vogliono riempire vuoti d’organico assumendo personale qualificato, migliorando la propria competitività. Il bando è a sportello con vincolo occupazionale e destinato a finanziare percorsi di formazione per disoccupati, completamente gratuiti per l’utenza. Almeno il 60% degli allievi che completano il percorso formativo dovranno essere assunti alla fine del corso.

<“Formare per Occupare” – spiega il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi – è un sistema virtuoso che consente di sviluppare l’economia del nostro territorio, aumentando la competitività delle imprese e inserendo nel modo del lavoro persone attualmente disoccupate, determinando una crescita per la Liguria. Per affrontare le sfide dei mercati, per crescere e svilupparsi le aziende hanno sempre più bisogno di personale preparato e in grado di rispondere alle nuove esigenze lavorative. La formazione assieme a innovazione tecnologica, sostenibilità e digitalizzazione rappresenta uno strumento indispensabile a programmare il futuro e guardare avanti con grande fiducia>.

<Il bando è finalizzato a soddisfare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – sottolinea l’assessore regionale alla formazione Marco Scajola – perché in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia delle imprese che vogliono riempire vuoti d’organico assumendo personale già istruito, migliorando la propria competitività. La dotazione finanziaria è di 5 milioni di euro: le risorse saranno assegnate ad Alfa che gestirà l’istruttoria delle domande di finanziamento presentate dagli enti. Le assunzioni devono essere garantite da un accordo firmato da imprese e organizzazioni sindacali sin dalla presentazione del progetto da parte di un ente formativo accreditato. Il bando non ha una scadenza, le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e le domande verranno valutate in ordine di presentazione. I corsi devono avere una durata massima di 600 ore e possono comprendere attività teoriche, pratiche e tirocini curriculari>.