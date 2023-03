Attesi centinaia di piccoli velisti per le due regate classe Optimist organizzate dal Club del Mare con il patrocinio del Comune di Diano Marina

Un mese di marzo all’insegna della vela per la città di Diano Marina, grazie ai due eventi organizzati dal Club del Mare. Il Circolo velico cittadino, che non ha mai interrotto la sua attività anche nella stagione invernale con gli allenamenti delle sue squadre agonistiche, si è impegnato nell’organizzazione di queste due importanti regate, che porteranno in marzo nel golfo dianese centinaia di giovani atleti con i loro istruttori ed accompagnatori, e costituiscono anche un bel preludio per la stagione turistica 2023.

Il primo appuntamento sarà il 18 e 19 di marzo con il trofeo Primavera (classe Optimist), un evento ormai storico per il circolo dianese, che sarà anche il banco di prova per l’organizzazione dell’Interzonale Optimist in programma dal 24 al 26 marzo.

Spiega Diego Negri, Campione del Mondo Star 2021 e 2022, nella sua veste di Direttore sportivo del Club del Mare: “La nostra attività di Circolo è incentrata particolarmente sugli Optimist e il Trofeo Primavera, un grande classico organizzato fin dagli anni ’70, è uno dei primi appuntamenti della stagione per i giovani di questa classe nella nostra zona. Sono poi particolarmente orgoglioso per l’assegnazione al nostro Circolo dell’Interzonale Optimist: un riconoscimento importante, a dimostrazione del buon lavoro che stiamo facendo; le regate interzonali, infatti, vengono assegnate a pochi circoli selezionati e si svolgono negli stessi giorni in tutta Italia, consentendo ai giovani velisti l’accesso al Campionato Italiano; il fatto che proprio il nostro Circolo sia stato designato per ospitare questo evento è la dimostrazione che stiamo lavorando bene”.

Così il Presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Quelli in programma nel prossimo mese saranno due eventi molto importanti, la cui organizzazione sarebbe stata impraticabile senza la grande disponibilità dei soci del Circolo e dell’Amministrazione Comunale, perciò un ringraziamento particolare va al Comune di Diano Marina che sta contribuendo fattivamente per la buona riuscita di queste regate; vorrei anche ringraziare la Gestioni Municipali per la grande disponibilità dimostrata mettendo a disposizione gli spazi e le aree necessari ad accogliere i velisti. Un ringraziamento per la collaborazione va naturalmente anche alla Guardia Costiera, sempre presente in queste occasioni, e a tutti coloro che in qualche modo ci supporteranno nell’organizzazione”.