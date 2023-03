Il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli sarà in visita in Piemonte il 6 e il 7 marzo. Tre le tappe previste: Biella, Torino e Novi Ligure.

Nella mattina di lunedì il Ministro sarà a Biella, dove visiterà la Cooperativa Anteo, Domus Laetitia e la Cascina Oremo.

Nel primo pomeriggio arriverà a Torino, dove alle 14,30 aprirà la Festa dello Sport Integrato organizzata dal Centro Sportivo Ch4 (via Trofarello, 10) per poi recarsi, alle 16.30, in Cdp, Consulta delle persone in difficoltà, dove incontrerà i rappresentanti delle associazioni della Consulta. Alle 21 all’Hotel Hotel NH Collection Torino Santo Stefano di Via Porta Palatina è infine previsto un incontro pubblico con militanti e sostenitori, al quale saranno presenti anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, i parlamentari torinesi Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, Chiara Caucino, assessore regionale alla Famiglia assieme a parlamentari e consiglieri regionali.

La visita torinese proseguirà nella mattinata di martedì con la visita in Anfass, Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo e al Cottolengo, per poi spostarsi a Novi Ligure, dove il ministro è atteso alle 14,30 per la visita al Centro Diurno CSP, cui seguirà un incontro con gli amministratori locali.