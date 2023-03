La Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato organizza il primo evento del 2023, realizzando la prima edizione di “Vinoso! Vini e Sapori del Gran Monferrato, Derthona, Gavi”, manifestazione che si svolgerà al Castello di Casale Monferrato nei giorni 25 e 26 marzo prossimi.

L’evento è organizzato insieme alle Enoteche Regionali della provincia di Alessandria e dell’Alto Monferrato, alla Camera di Commercio di Alessandria e Asti, in collaborazione ai Consorzi di Tutela e al Comitato di Candidatura di Città europea del Vino, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato e di Alexala.

La prima edizione di “Vinoso!” punta a raccontare i territori e valorizzare i loro prodotti attraverso i sapori e i profumi, creare momenti di incontro, far vivere esperienze agli ospiti, dare visibilità ai partecipanti. «Un’occasione che mette a confronto, in ottica collaborativa, territori ricchi di storia e tradizione enologica. – sottolinea il Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi – Una nuova vetrina per Casale e il Gran Monferrato, sempre più consapevoli della propria competitività e potenzialità».

Nei due giorni di degustazione e vendita saranno presenti circa 30 aziende del territorio, produttrici di vino e di prodotti agroalimentari; spazi istituzionali saranno riservati agli Enti organizzatori. L’Enoteca Regionale del Monferrato sarà aperta durante gli orari di svolgimento (dalle ore 11 alle ore 20 nella giornata di sabato, dalle 11 alle 19 nella giornata di domenica), fornendo anche servizio “food” e caffetteria. Un’occasione per celebrare la convivialità e il territorio, attraverso il vino e il buon cibo.

Saranno presenti anche le autorità, che taglieranno il nastro nel momento inaugurale previsto sabato 25 marzo alle ore 12:30. Sono state invitate a partecipare anche le altre Strade esistenti e riconosciute dalla Regione Piemonte.

Commenta Carlo Ricagni, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato: «È questo il primo evento 2023 per la Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato, che nasce in collaborazione con le tre Enoteche: un segnale importante per il territorio del Monferrato, che vede i soggetti che si occupano di promozione, turismo e prodotti di qualità operare insieme, al fine di dare il segnale di una valida capacità di accoglienza da parte dei nostri territori».

L’ingresso è libero e gratuito ma per fare le degustazioni ai vari stand presenti in fiera si dovrà acquistare all’ingresso il calice fornito dall’organizzazione.

La Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato è stata istituita ufficialmente dalla Regione Piemonte ad agosto 2022; è la Strada più lunga di Italia con i suoi 630 km che toccano oltre 100 Comuni; isoci fondatori sono le tre Enoteche regionali di Acqui Terme Vino, del Monferrato, di Ovada e del Monferrato.