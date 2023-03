E’ arrivata finalmente la Guida Turistica di Tortona. Dopo due mesi di attesa dall’annuncio dovuto a piccoli miglioramenti nella stesura definitiva, da sabato è finalmente disponibile per la visione gratuita presso lo Iat in piazza Arzano a Palazzo Guidobono ed è disponibile nella Libreria Namasté sotto i portici davanti a via Fracchia e Civico Cinque in Largo Borgarelli, oltre che all’edicola di Piazza Duomo.

E’ passato quasi mezzo secolo dall’ultima pubblicazione storico – turistica di Tortona in formato maneggevole e adatta a tutti.

Lo scorso Luglio era stato realizzato “Il Buon vivere Tortonese” volume soprattutto di rappresentanza di oltre 430 pagine che trattava Tortona e le sue valli; questa guida, invece di sole 124 pagine si focalizza sulla città e sulle frazioni e gode del patrocinio di Alexala l’azienda turistica della provincia di Alessandria.

La guida oltre che consultabile gratuitamente presso lo Iat si può acquistare su Amazon e presso tutti gli ibooke store su internet.

Il prezzo di copertina è di 23,90 euro. La Guida è stata realizzata dal nostro Direttore Angelo Bottiroli