E’ accaduto poco dopo le 9,30 di questa mattina, domenica 26 marzo, in via Trento a Tortona quando una pensionata di quasi 90 anni è caduta sul balcone al primo piano di un condominio e non riusciva a rialzarsi. La donna ha iniziato a chiedere aiuto e le sue grida sono state avvertite dalla vicina di casa alla quale la pensionata aveva consegnato una chiave dell’appartamento in casi di emergenza come questo.

Peccato però che la vicina non sia riuscita a prestare soccorso alla donna perché la serratura non era stata chiusa bene dall’interno ma solo a metà.

Alla vicina non è rimasto altro che dare l’allarme e i pompieri tortonesi, prontamente intervenuti sono saliti con una scala e hanno aperto dall’interno l’alloggio consegnando la novantenne che non sembrava aver riportato gravi danni ai soccorritori del 118.

Questi ultimi hanno comunque trasportato la donna al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.