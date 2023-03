Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, gli Agenti della Polizia Locale hanno individuato alla guida del proprio veicolo un cittadino straniero trovato in possesso di patente di guida polacca risultata falsa. Oltre al sequestro del documento, è scattata per lui la denuncia all’autorità giudiziaria e la sanzione di 5mila euro per guida senza patente.

Ancora più singolare il caso di un soggetto pluripregiudicato trovato alla guida con denuncia di smarrimento regolarmente emessa dalle autorità italiane per smarrimento di patente di guida rumena. A seguito dell’attività di indagine svolta dagli agenti, tramite le banche dati internazionali, è emerso che il documento di cui il soggetto aveva denunciato lo smarrimento non era mai esistito. Anche per lui, quindi, deferimento all’autorità giudiziaria e sanzione di 5mila euro per guida senza patente. Il veicolo di cui il soggetto era stato trovato alla guida è risultato invece intestato ad un prestanome straniero residente nel milanese. Sono partite pertanto le indagini finalizzate alla denuncia del soggetto prestanome per falsa intestazione di veicoli e le procedure di radiazione finalizzate alla confisca di tutti i veicoli a lui intestati.

“Il lavoro degli Agenti sul territorio continua a produrre ottimi risultati in termini di controllo e di prevenzione – le parole dell’Assessore alla Polizia Locale William Tura – rispetto a fenomeni che vanno costantemente attenzionati, come i casi di false patenti di guida e dei veicoli intestati a prestanome: quest’ultimo è un fenomeno preoccupante, perché i veicoli con intestazione fittizia vengono spesso utilizzati da persone per commettere i più disparati reati e si rende poi difficile alle Forze dell’Ordine l’individuazione dei responsabili. Anche sul contrasto al fenomeno dei falsi documentali, l’amministrazione dovrà investire in strumenti per mettere i propri agenti nelle migliori condizioni di lavoro”.