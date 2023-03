In occasione della mobilitazione per la Giornata Internazionale della donna, l’Aps me.dea, insieme a ADA (Associazione per i diritti degli anziani), sabato 11 marzo alle ore 21.00 propone al Teatro San Francesco di Alessandria “Donne con le ali”, uno spettacolo musicale a favore dell’attività del Centro Antiviolenza.

Si esibiranno:

Tinta Unita (Mara Tinto e Sergio Cina), Autoria (Carmela Garibaldi e Nino Garofalo), Noir (Serena Nasello e Paolo Ghirri), Giglis (Erica Gigli e Claudio Gigli) e Trio Salecina (Fulvia Maldini, Mimma Caldirola, Giorgio Penotti)

L’evento rientra nel calendario Marzo Donna promosso da Comune di Alessandria e Consulta Pari Opportunità di Alessandria.

L’ingresso è ad offerta.

“Siamo grate di questa iniziativa – dichiara Sarah Sclauzero, presidente Aps me.dea – nata dall’entusiasmo di un gruppo di amici alessandrini, accomunati dalla passione della musica e desiderosi di mettersi al servizio della nostra causa. A loro e all’Associazione San Francesco che ci ospiterà nella bella cornice del teatro, va il ringraziamento dell’associazione. Aspettiamo tutta la cittadinanza per trascorrere una serata di buona musica e riflessione”.