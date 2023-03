“Coniolo Fiori” va in fiera. Dopo aver ufficializzato le date dell’edizione 2023 l’evento dedicato al verde ed alla natura si presenta a Casale Monferrato, tra i padiglioni della 74° Mostra regionale di San Giuseppe. Una sorta di anteprima con sorpresa aspettando l’appuntamento che colorerà e profumerà il paese balcone sul Po nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio.

Infatti in occasione della manifestazione fieristica casalese debutterà il manifesto della ventunesima edizione di “Coniolo Fiori”, evento organizzata dal Comune di Coniolo con l’associazione culturale “Coniolo è…”. La nuova immagine campeggerà in formato 100 x 100 all’interno dello stand condiviso da Asproflor Comuni Fioriti e “Coniolo Fiori”.

“Con questa nuova grafica – illustra il coordinatore organizzativo Agostino Giusto – “Coniolo Fiori” torna ad essere centro e fulcro. Piante e fiori rappresentano il cuore, attorniato da tanti petali disegnando una sorta di grande margherita. Petali che contengono molte delle immagini relative alle precedenti edizioni. Venti anni che hanno contribuito a rendere “Coniolo Fiori” unico e diverso dalle altre mostre mercato florovivaistiche”. “Ma lo stesso manifesto lo si può interpretare anche come “Coniolo Fiori” una sorta di pianeta attorno al quale ruotano come satelliti tanti aspetti dell’evento. C’è il comparto del florovivaismo ma ci sono pure il paesaggio, la storia, il territorio, la gastronomia, le persone e non solo” conclude Giusto.

La testimonianza che il sindaco Arles Garelli ed il coordinatore organizzativo, insieme all’amministrazione ed ai volontari, hanno sviluppato per l’edizione 2023 un progetto di organizzazione, qualificazione, valorizzazione e promozione di “Coniolo Fiori” innovativo rispetto ai precedenti anni. Oltre al comitato locale è operativo un gruppo di esperti conosciuti non solo a livello nazionale, che presteranno la loro collaborazione all’allestimento dell’evento che ha da sempre e conferma quale simbolo la Rosa.

Manifestazione che è diventata sempre più social grazie a Chiara Brunori, blogger di settore conosciuta a livello nazionale che curerà la rinnovata pagina Facebook e la nuova pagina Instagram.

Come la presenza alla 74° Mostra regionale di San Giuseppe a Casale obiettivo dell’organizzazione è far conoscere sempre più “Coniolo Fiori” incuriosendo ed invitando a partecipare all’appuntamento di primavera che ha già certa la presenza di molti dei più importanti vivaisti specializzati provenienti da diverse regioni d’Italia.

Il 20 e 21 maggio a Coniolo, oltre a fiori e piante ci saranno in vetrina oggetti, arredi ed attrezzature per giardino ed orto, prodotti della terra e suoi trasformati. Il programma progressivamente si arricchisce di attività ed eventi collaterali tra cui anche la prima assoluta dell’istituzione di un premio.