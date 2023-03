I Carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno intensificato i controlli a Bosco Marengo, all’uscita di una nota discoteca del posto, col fine di prevenire reati predatori ed evitare che giovani si mettano alla guida in condizioni non idonee, mettendo a rischio se stessi e gli altri utenti della strada. Nel corso dei controlli i militari della Stazione di Bosco Marengo e del Radiomobile di Alessandria, hanno denunciato 3 persone per guida in stato di ebrezza, ritirando loro le relative patenti. L’attività di prevenzione è culminata con l’arresto di un giovane di Gavi, già noto alle forze dell’ordine, che al fine di sottrarsi ai controlli, ha abbandonato il veicolo in strada (con a bordo quattro amici) e si è dato alla fuga a piedi. L’uomo raggiunto dopo un breve inseguimento nei campi limitrofi, ha aggredito i Carabinieri, procurando a uno di loro lievi lesioni alla mano. I militari dell’Arma sono riusciti a placare i bollenti spiriti del fuggitivo e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Successiva perquisizione ha consentito di rinvenire 20 grammi di hashish celati nei pantaloni dell’arrestato, che dovrà quindi rispondere anche di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo a seguito della convalida dell’arresto è stato sottoposto, dal Tribunale di Alessandria, alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione ai Carabinieri

