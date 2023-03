Uno degli elettrodomestici indispensabili in una cucina, è il frigorifero. È questo che contiene e conserva molti dei cibi freschi e bevande presenti in casa, e deve essere adatto il più possibile alle esigenze degli abitanti della casa. Chiaramente, i modelli da scegliere sono davvero molti, e se si è in procinto di un acquisto, magari si potrebbero avere un po’ le idee confuse ed affollate da questa vasta scelta, ma ci sono dei fattori che occorre assolutamente valutare e tenere in considerazione, se vuoi un frigorifero pratico e funzionale. Vediamo insieme gli elementi da non sottovalutare, che dovrebbero essere presenti in un buon frigo.

Caratteristiche e dimensioni dello spazio a disposizione

Prima ancora di valutare le caratteristiche “interne” del frigorifero, è bene soffermarsi sull’estetica e sullasua forma. Oramai, i modelli sono molti, e si spazia da quelli a incasso a quelli a libera installazione, da quelli a una porta, a quelli all’americana, con due sportelli. Per scegliere il modello conforme alle proprie esigenze, è bene cercare qualcosa che si adatti bene alla propria cucina. Se, ad esempio, si ha poco spazio disponibile, il frigorifero a libera installazione non è di certo la scelta più adatta, e quindi si dovrebbe optare per uno a incasso che ingombra di meno. Viceversa, se la cucina è la propria passione, è preferibile scegliere un frigorifero più grande, da installare dove meglio si crede.

Chiaramente, le dimensioni del frigo possono variare anche in base al numero degli abitanti della casa. Se, infatti, si ha una famiglia numerosa, e una cucina che lo permette, uno di quei frigoriferi all’americana possono essere davvero una scelta più comoda e adatta. Se, invece, i membri della famiglia sono un numero ridotto, o in casa si è da soli, anche un piccolo frigo a incasso può andar bene.

Per confrontare le caratteristiche e visionare i vari modelli disponibili sul mercato, puoi scoprirli su Euronics, ad esempio, per farti un’idea concreta sulle possibili alternative tra cui scegliere.

La classe (energetica) è importante

Prima di acquistare un frigorifero nuovo, è bene avere presente la classe energetica. Considerando che questo è un elettrodomestico che rimane in funzione 24 ore su 24, non si può non puntare sul risparmio. La classe energetica va da A a G, e sarebbe opportuno sceglierne uno con l’etichetta di classe energetica A, per fronteggiare i rincari e stare più tranquilli sul fronte delle spese dell’elettricità. Se il frigorifero, come accade nella maggior parte dei casi, è combinato con il freezer, è bene regolarli separatamente, con due termostati distinti. Sull’etichetta stessa, si trova anche il consumo elettrico, espresso in KWh.

Altri dettagli da non sottovalutare, prima dell’acquisto di un frigorifero

Come già detto, i modelli di frigorifero sono sempre più in evoluzione, ed è proprio per questo che si dovrebbe cercare di acquistare un prodotto completo, un elettrodomestico che abbia quante più funzioni possibili, in modo da essere pratico ed efficiente. Una di queste funzioni è il No Frost, ovvero la capacità di autosbrinamento.

Il frigo No Frost, oltre a togliere dalle spalle il peso di un lavoro che, almeno una volta l’anno, andrebbe fatto (se si parla di un frigo classico, non No Frost), è anche in grado di garantire un’uniformità della temperatura interna, incidendo meno in termini di consumi in bolletta. Non si dovrà perdere tempo per la manutenzione e per la pulizia, perché l’autosbrinamento garantirà un funzionamento ottimale, di anno in anno.

Anche la rumorosità dell’elettrodomestico è un fattore da non sottovalutare, in quanto, alla lunga, potrebbe essere fastidioso. Per essere un buon frigorifero, e soprattutto un frigorifero silenzioso, dovrebbe collocarsi sotto i 40 decibel.