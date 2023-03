Gli agenti Polfer in servizio presso la stazione di Alessandria, nelle settimane scorse, durante una pattuglia in ambito ferroviario, nei pressi del sottopasso lato Tanaro, hanno notato un giovane che, alla vista degli operatori, è parso da subito nervoso e particolarmente agitato. Lo stesso continuava anche sistemarsi in modo ridondante il giubbotto e lo zaino che portava in spalle. Veniva allora fermato e sottoposto a controllo che portava a rinvenire all’interno del suo zaino 2 involucri di cellophane trasparenti con della sostanza in polvere, tipo eroina, che successivamente pesata era di circa 210 grammi.

Date le risultanze del controllo, hanno arrestato il ventenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questa è stato sequestrata ed il giovane condotto nel carcere di Alessandria a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.