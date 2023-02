L’Amministrazione Comunale di Alessandria ha emanato nella giornata odierna un avviso pubblico per la costituzione della Consulta Comunale per la Mobilità Sostenibile, organismo autonomo di partecipazione, consultazione e di proposta che opera in attuazione degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e dello Statuto Comunale.

Le associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative e/o Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che abbiano una coerenza statutaria con il tema della mobilità sostenibile sono invitate a far pervenire entro lunedì 6 marzo 2023 i nominativi dei/delle propri/e rappresentanti (con eventuale indicazione del/della supplente), quali designati a far parte della Consulta Comunale per la Mobilità Sostenibile.

È possibile far pervenire le designazioni scegliendo una delle seguenti modalità:

a mano all’Ufficio Protocollo (Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n. 1 – Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00);

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Alessandria (Ufficio Protocollo, Piazza della Libertà n. 1 – 15121 Alessandria);

tramite posta elettronica all’indirizzo municipio@comune.alessandria.it (nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura Consulta Comunale per la Mobilità Sostenibile”);

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it (nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura Consulta Comunale per la Mobilità Sostenibile”).

Per ulteriori informazioni e per la modulistica si consulti il seguente link:

https://www.comune.alessandria.it/amministrazione/consulta-comunale-mobilita-sostenibile