ondazione Qualivita chiude con successo “Italia Next DOP – 1° Simposio Scientifico filiere DOP IGP”, la prima iniziativa nazionale per diffondere la ricerca scientifica nelle filiere DOP IGP tenuta a Roma, all’Auditorium della Tecnica, il 22 febbraio 2023 e organizzata in collaborazione con i soci fondatori Origin Italia, CSQA Certificazioni, Agroqualità, Poligrafico e Zecca dello Stato alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Oltre 800 stakeholder del settore agroalimentare di qualità italiano hanno partecipato alle 6 sessioni scientifiche e alla presentazione dei 90 progetti di ricerca sulle DOP IGP italiane nella Agorà della Ricerca IG, una selezione del grande patrimonio scientifico agroalimentare sulle IG tracciato da Qualivita che comprende 200 ricerche attive e 18.000 presenze bibliografiche. “Investire nella ricerca vuol dire puntare ad essere sempre più competitivi e sostenibili. In legge di Bilancio abbiamo destinato 225 milioni di euro all’innovazione, che dobbiamo rendere nostra alleata nella valorizzazione della grande tradizione agroalimentare e vitivinicola italiana. Lo spirito di collaborazione, su cui si fonda l’evento di oggi, è fondamentale per condividere proposte e ragionare su un sistema Italia sempre più capace di competere sul piano internazionale e sui grandi mercati, che hanno voglia di Made in Italy”, ha affermato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo in conclusione del Simposio.

Tra le 50 relazioni presentate durante le sessioni scientifiche, utili a comprendere lo spirito innovatore del settore e dei suoi possibili sviluppi, vi è stata quella del Prof. Luigi Lucini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza – Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari. Si è presentato il progetto “Intelligenza artificiale per tutelare origine ed autenticità dell’olio Riviera Ligure DOP” approfondito nel desk del Consorzio di tutela dell’olio Riviera Ligure allo spazio Agorà della Ricerca.

“Il Simposio ha confermato l’importanza delle produzioni DOP/IGP e dell’attività dei Consorzi di tutela, i quali, in collaborazione con le Università ed i Centri di eccellenza del nostro paese, propongono linee per lo sviluppo e la tutela del nostro patrimonio agroalimentare. Appare sempre più chiara la necessità di una strategia coordinata per l’intero sistema produttivo di qualità in grado di affrontare le sfide all’orizzonte come quella della sostenibilità intesa nelle sue tre diverse declinazioni, ambientale, sociale ed economica. Si tratta di elementi portanti delle nostre indicazioni geografiche. Per quanto concerne la sostenibilità, la filiera olivicola della nostra regione legata alla DOP potrà avere un ruolo di primo piano in una gestione condivisa con istituzioni ed aziende di questo percorso. Un grande ringraziamento va alla Fondazione Qualività per questo importante momento di confronto e divulgazione delle conoscenze scientifiche” afferma Carlo Siffredi, Presidente del Consorzio per la Tutela dell’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP.