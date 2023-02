La segnalazione con relative immagini è da poco arrivata in redazione da un lettore che transitando in Corso Don Orione nel pomeriggio di oggi, domenica 5 febbraio, verso le 17 si è visto passare davanti un grosso cinghiale per altro a quanto pare anche ferito che per poco non gli sfonda l’auto.

Siamo nel rione di San Bernardino, poco dopo la Madonna della Guardia a breve distanza dal luogo vicino all’Asmt dove alcuni mesi or sono un’altra lettrice ha segnalato l’impossibilità di raggiungere la propria auto per la presenza di una mamma con al seguito diversi piccoli.

Il problema non è di poco conto anche in virtù del fatto che a breve distanza (basso Piemonte e Liguria) si sta diffondendo la peste suina.

Forse sarebbe giunto il momento che lo stato decidesse di prendere il problema di petto a avviare finalmente una soluzione anche se drastica…..

Di seguito altre immagini giunte dal nostro lettore, che ringraziamo per la segnalazione.