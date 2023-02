I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli un 37enne, un 54enne ed una cittadina marocchina 32enne tutti residenti a Casale Monferrato e ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di dieci furti consumati in città a danno di diversi enti ed esercizi pubblici tra cui bar, negozi di giocattoli, parrucchieri, macchinette del caffè interno delle ASL commessi nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2022.

Il 32enne del gruppo, recidivo per altri episodi analoghi, si trova tuttora in carcere a Vercelli ed arrestato dai Carabinieri il 15 novembre scorso.

L’indagine, seguita dal nucleo operativo della Compagnia, ha riguardato una serie di furti seriali che avevano destato forte allarme sociale alla cittadinanza in quanto i titolari dei negozi, andando ad aprire le attività la mattina seguente, oltre all’ammanco, trovavano saracinesche e porte danneggiate.

I furti infatti venivano commessi prevalentemente nel cuore della notte e consistevano in denaro contante, Apple ipad, telefoni cellulari di ingente valore, monetine.

Il gruppo agiva a piedi o in bicicletta portandosi con sé attrezzi atti allo scasso che venivano utilizzati per forzare e danneggiare gli esercizi per accedere all’interno. In caso di furti in atto o anche rumori sospetti i Carabinieri consigliano sempre di segnalare i fatti chiamando il numero unico di emergenza 112, sempre attivo 24 ore su 24, per poter intervenire al più presto.