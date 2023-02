Il noleggio di furgoni è una delle soluzioni che stanno riscuotendo sempre più successo tra le imprese, i professionisti ed anche i privati.

Il fenomeno interessa molte città del paese, tra cui Novara, che con più di centomila abitanti è la seconda città più popolosa del Piemonte, nonché un importante polo logistico ed industriale, oltre ad essere un punto fondamentale nel cuore del triangolo industriale tra Torino, Genova e Milano.





A chi rivolgersi per noleggiare un furgone a Novara

Nella città di Novara e nei suoi dintorni ci sono tantissime aziende che possono avere la necessità di disporre di un furgone o di un altro mezzo particolare per svolgere al meglio la loro attività o per portare a termine determinati lavori.

Per avere la certezza di trovare il veicolo più adatto alle proprie esigenze è necessario rivolgersi a ditte specializzate nel settore che sappiano consigliare l’utente nella scelta nella soluzione migliore disponibile.

A questo proposito, una delle realtà che negli anni ha saputo imporsi sul mercato di rifermento è senza dubbio Giffi Noleggi, che propone un servizio di noleggio furgoni a novara in grado di rispondere al meglio a ogni genere di necessità, grazie a una flotta di mezzi nuovi, sicuri e all’avanguardia.



I veicoli commerciali e gli altri mezzi disponibili per il noleggio

I soggetti che possono essere interessati al noleggio di un furgone sono tanti: ovviamente le richieste più importanti arrivano dalle imprese, soprattutto da quelle attive nel settore edile. Bisogna considerare anche i professionisti e gli artigiani, i corrieri ed i traslocatori ed anche ii privati che hanno la necessità di trasportare oggetti che sono impossibili da caricare su una normale automobile. Le esigenze sono diverse, quindi è importante sapere qual è il tipo di mezzo più adatto.

Ovviamente nella lista dei mezzi disponibili da Giffi Noleggi figurano i furgoni tradizionali di piccole, medie e grandi dimensioni. Fanno parte della flotta anche i furgoni con nove posti, i furgoni cestinati, sia con che senza sponda idraulica posteriore, i furgoni con cassone fisso o ribaltabile (ci sono anche i modelli dotati di gru), i furgoni con cabina doppia ed i furgoni refrigerati, perfetti per il trasporto di prodotti freschi o surgelati.

Inoltre, è bene ricordare che quest’azienda, oltre ai furgoni, mette a disposizione per il noleggio anche piattaforme aeree, mezzi per il sollevamento e movimento terra, i compattatori stradali, i gruppi elettrogeni, le torri faro e tanto altro.

Prenotazione del furgone e vantaggi del noleggio

La semplicità con cui è possibile prenotare un furgone è tra i principali vantaggi del noleggio: è sufficiente mettersi in contatto con la ditta, telefonicamente oppure inviando una email.

In alternativa, laddove presente è possibile seguire la procedura online: per esempio, affidandosi a Giffi Noleggi è sufficiente andare sul sito ufficiale, cliccare sulla categoria di mezzo desiderato (in questo caso veicoli commerciali), scegliere il tipo di furgone e infine si selezionare il modello. A questo punto è sufficiente cliccare su Richiedi ora ed inserire i propri dati, l’indirizzo del cantiere di destinazione e le date e gli orari di consegna e di reso del veicolo.

Tra gli altri vantaggi del noleggio ci sono la possibilità di avere a disposizione il veicolo che serve per il periodo che occorre, senza dover affrontare l’investimento dell’acquisto, la possibilità di contare sempre su mezzi nuovi e controllati, la trasparenza delle tariffe e la rapidità di gestione delle pratiche permessa dal centro prenotazioni dedicato.