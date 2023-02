Si è svolta oggi, presso la Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia, la presentazione del volume “Riviera Italiana e francese: similitudini e differenze. Una storia comparativa delle riviere italiana e francese”, edito dall’Istituto Internazionale di studi Liguri.

La presentazione, organizzata dallo stesso Istituto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Imperia, e stata curata dalla prof.ssa Stefania Mangano dell’Università di Genova, alla presenza dei curatori del volume Lorenzo Bagnoli e Alessandro Carassale, degli autori, della dott.ssa Daniela Gandolfi in rappresentanza dell’IISL e di François Jouvet in rappresentanza del CeTHAM di Nizza che, nel 2019, avevano organizzato congiuntamente il convegno transfrontaliero le cui relazioni sono ora pubblicate nel volume. Hanno introdotto i lavori l’Assessore alla Cultura del Comune di Imperia dott.ssa Marcella Roggero, il dott. Luca Ronco Dirigente dell’IIS Ruffini, i cui numerosi allievi hanno seguito con interesse e curiosità i lavori, intrattenendo con i relatori presenti un vivace dialogo. A chiusura dei lavori è intervenuta la delegazione francese per “Nizza Capitale Europea della Cultura 2028”, guidata dalla Consigliera Laurence Navalesi, che ha illustrato il progetto di candidatura sostenuto anche dal Comune di Imperia.