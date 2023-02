Nell’ambito dei preordinati servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona, grazie alla preziosa e fattiva collaborazione di alcuni cittadini che nelle settimane precedenti avevano segnalato alcune autovetture sospette, hanno tratto in arresto, nel pomeriggio del 22 febbraio, un 33enne di origini marocchine, domiciliato in Milano, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo, a bordo della propria autovettura, alla vista dei Carabinieri che nell’incrociarlo avevano invertito la marcia per procedere al suo controllo, accelerava lanciando dal finestrino un sacchetto. Raggiunta e fermata l’autovettura, i Carabinieri recuperavano l’involucro, contenente 28 dosi di cocaina ed eroina, nonché, a seguito della perquisizione personale sul conducente, 800 euro in contanti.

L’arrestato, trattenuto presso la camere di sicurezza della Compagnia di Tortona, nella mattinata del 23 febbraio è stato condotto presso il Tribunale di Alessandria, dove è stato convalidato l’arresto e il 33enne è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Provincia.

NELLA FOTO IN ALTO IL MATERIALE SEQUESTRATO