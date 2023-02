Sessantenne cade in casa in via Campanella a Tortona, soccorso dai pompieri



Altro brillante intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nella giornata di ieri, sabato 4 febbraio, sono intervenuti in via Tommaso Campanella a Tortona per una chiamata di soccorso da parte del 112. Secondo la prima somma ricostruzione un uomo poco più che sessantenne era caduto tra le mura domestiche dell'appartamento al primo piano e non riusciva a rialzarsi. I pompieri cin un scala sono riusciti ad entrare nell'alloggio e dopo aver aperto la porta dall'interno hanno permesso ai soccorritori del 118 di caricarlo sull'ambulanza e portarlo in ospedale. l Le sue condizioni, per fortuna non sembravano gravissime.