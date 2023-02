Visti gli ottimi risultati positivi ottenuti, continua la campagna d’informazione della Compagnia Carabinieri di Tortona contro le truffe ed i furti in danno di anziani.

Questo fine settimana i Carabinieri, grazie al contribuito della Curia Tortonese, del Santuario della Madonna della Guardia e dei rispettivi parroci, sono intervenuti a conclusione delle messe. L’occasione è stata propizia per ringraziare i cittadini per le segnalazioni ricevute che hanno permesso di evitare delle truffe e per rinnovare alcuni principi fondamentali:



Il 112 è un numero di famiglia, in caso di emergenza prima di chiamare i familiari, bisogna contattare il 112 per segnalare eventuali criticità o la presenza di persone sospette;

Nessun estraneo entra a casa nostra nonostante si presenti, in borghese, quale Carabiniere, appartenente alle FF.PP. o addetto al gas o all’acquedotto;

Se qualcuno ci avvicina sotto casa o suona al citofono dicendo che c’è una fuga di gas o di acqua, NON devono entrare e chiamate il 112;

Se qualcuno chiama al telefono di casa, dicendo che il proprio figlio è stato portato in caserma perché responsabile di un incidente ed è necessario per il rilascio, pagare del denaro, bisogna interrompere la conversazione e chiamare il 112;

Se qualcuno chiama al telefono di casa, dicendo che il proprio figlio è stato portato in ospedale e necessita di cure a pagamento, bisogna interrompere la conversazione e chiamare il 112.

Segnalate al 112 se notate qualcosa di strano, non disturbate tantomeno sarà rilevata ad alcuno la vostra segnalazione.